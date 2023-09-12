Путин предложил расширить ипотеку под 2% для всех сотрудников ОПК

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На пленарной сессии в рамках ВЭФ Путин предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2%, которая ранее действовала для молодых семей, учителей и врачей, для всех сотрудников ОПК.

«Специальные условия программы - 2% годовых и 6 млн рублей на 20 лет - действовали только для молодых семей, с прошлого года все учителя и врачи, работающие на Дальнем Востоке, могут ей пользоваться, чтобы приобретать на льготных условиях на первичном рынке жилье площадью более 60 квадратных метров и для ИЖД. Предлагаю расширить эти условия для всех работников ОПК, независимо от возраста и семейного положения», - сказал Путин.

Кроме того, президент предложил поднять верхнюю планку кредита с шести до девяти миллионов рублей, чтобы у семей было больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства своего дома.

Изначально льготная ипотека была доступна только для молодых семей, в которых оба супруга не старше 35 лет. Позже ее расширили для врачей и педагогов с трудовым стажем более пяти лет, при этом им не обязательно соблюдать ограничения по возрасту и семейному положению.

В рамках сессии глава государства также призвал утроить производство СПГ к 2030 году и напомнил предпринимателям, почему надежнее и лучше вкладывать капиталы в отечественные проекты.