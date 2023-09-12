Путин призвал утроить производство СПГ к 2030 году
К 2030 году Россия должна производить 64 миллиона тонн сжиженного газа в год.
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Президент России Владимир Путин заявил, что производство сжиженного природного газа в РФ должно увеличиться в три раза к 2030 году. Об этом российский лидер сказал, выступая на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума во Владивостоке.
«К 2030 году производство СПГ в России должно вырасти втрое, до 64 миллионов тонн в год», - заявил Путин.
Ранее Путин заявил, что российские нефтяные и газовые компании в целом чувствуют себя уверенно, несмотря на враждебные действия ряда стран и санкции. При этом успешно решаются задачи и в области внешней торговли.