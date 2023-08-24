В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Самолет из Сочи экстренно сел в Минводах из-за срабатывания сигнализации

Ян Брацкий
13:48 24.08.2023
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, причиной тревоги стало ложное срабатывание сигнализации.
Самолет из Сочи экстренно сел в Минводах из-за срабатывания сигнализации
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Global Look Press
Читайте нас на:

Летевший из Сочи в Екатеринбург пассажирский самолет экстренно сел в Минеральных Водах. Незадолго до этого командир воздушного судна подал сигнал тревоги.

«Угрозы пассажирам не было. Экипаж принял решение о незапланированной посадке в целях более детальной оценки неисправности <...> проводится тестирование ложного срабатывания сигнализации», - сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Об инциденте известно лишь то, что он произошел в небе над Каспийским морем спустя около часа полета.

Ранее стало известно об происшествии в аэропорту Владивостока, где у одного из пассажиров при осмотре обнаружили гранату Ф-1, которую он собирался пронести на борт самолета. Находку передали специалистам, по данному факту инициирована проверка.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:48 В стране и мире
Самолет из Сочи экстренно сел в Минводах из-за срабатывания сигнализации
13:21 В стране и мире
Максима Каца* заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ
12:40 В стране и мире
Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу, обвиняемому в шпионаже
12:07 В стране и мире
Видео
Путин назвал действия Запада колониализмом в новой упаковке
11:57 В стране и мире
Видео
На мигранта из Нахабино, ударившего девушку за шорты, завели дело об экстремизме
Популярное
Видео
Путин вручил звезды «Героев России» экипажу танка «Алеша»
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.