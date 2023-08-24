Самолет из Сочи экстренно сел в Минводах из-за срабатывания сигнализации

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Летевший из Сочи в Екатеринбург пассажирский самолет экстренно сел в Минеральных Водах. Незадолго до этого командир воздушного судна подал сигнал тревоги.

«Угрозы пассажирам не было. Экипаж принял решение о незапланированной посадке в целях более детальной оценки неисправности <...> проводится тестирование ложного срабатывания сигнализации», - сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Об инциденте известно лишь то, что он произошел в небе над Каспийским морем спустя около часа полета.

Ранее стало известно об происшествии в аэропорту Владивостока, где у одного из пассажиров при осмотре обнаружили гранату Ф-1, которую он собирался пронести на борт самолета. Находку передали специалистам, по данному факту инициирована проверка.