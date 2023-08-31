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Командир танкового взвода заметил, что контрнаступ ВСУ постепенно сходит на нет

Максим Низкодубов
Елизавета Егорова
05:21 31.08.2023
Новые танки Т-80БВМ на голову выше предшествующих моделей по разгону и маневренности, а именно эти характеристику могут спасти жизнь танкистам в зоне СВО.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» показал боевую работу экипажа танка Т-80БВМ. Военнослужащие получили данные от операторов БПЛА о местонахождении бронетехники и живой силы врага, где он готовится к ротации личного состава.

Механик-водитель с позывным «Самурай» признается: по сравнению с предыдущими моделями наших танков Т-80БВМ на голову выше по разгону и маневренности. В зоне СВО эти характеристики нередко спасают жизнь.

В день у морпехов Восточного округа по три-четыре выезда. Пока в техпарке устраняют мелкие неисправности, экипаж готовится к очередной боевой задаче. Командир танкового взвода с позывным «Пухлый», комментируя контрнаступление ВСУ, замечает, что оно постепенно сходит на нет.

«Изначально в ходе контрнаступления шла техника. Колонны. Было очень непросто сначала привыкнуть. Со временем техника у противника, видно, заканчивается. И, в основном, сейчас пехотные накаты», - рассказал «Пухлый».

На счету морпехов десятки подбитых бронемашин, уничтоженных опорных пунктов и пулеметных расчетов. За время СВО камчатские танкисты уже не раз доказали свой профессионализм.

Ранее Минобороны России показало, как экипажи танков Т-72Б3 наступают на Купянском направлении. Наши танкисты способны работать как из скрытых позиций, так и прямой наводкой. Командир взвода с позывным «Пирамида» рассказал, что для успешной работы экипажа необходимо, чтобы все работали слаженно, как единый механизм

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