На Камчатке зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1

© Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress

В Камчатском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Сообщается, что очаг залегал на глубине 31 километр. Оно произошло на расстоянии 40 километров от села Никольское в 10:51 по местному времени. Информацию сообщил Telegram-канал Камчатка №1.

Несколько ранее приводилась информация о количестве жертв землетрясения в Марокко. По предварительным данным, погибли не менее 2000 человек.

По мнению заведующего лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН Андрея Корженкова, это число может увеличиться, так как Марокко находится на северной границе Африканской литосферной плиты. Эксперт добавил, что это известный тектонически активный район, где все время происходят землетрясения.