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Останки 10 советских бойцов нашли под Петербургом поисковые батальоны РФ и Белоруссии

Павел Кутаренко
Анастасия Бобылева
06:32 12.09.2023
В результате раскопок, организованных Минобороны РФ, были обнаружены останки 10 советских военнослужащих и их личные вещи, по которым попытаются установить личности погибших в боях за Ленинград бойцов.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Под Санкт-Петербургом проходят совместные поисковые работы 90-го отдельного специального поискового батальона ВС РФ и 52-го отдельного специализированного поискового батальона ВС Республики Беларусь. Эта работа проводится по инициативе Минобороны России.

Наши военнослужащие уже трижды ездили в Белоруссию и копали там, теперь - третий приезд в Россию поисковиков из союзного государства. Они приехали на 10 дней, задача - найти погибших на местах боев за Ленинград, установить их имена.

«Это обмен опытом, что-то привнесли свое, что-то мы советовали. Работать в команде - круто, классно. И парням интересно узнать, что у нас происходит, и мы задаем вопросы - где, что как поднимали», - поделился белорусский военнослужащий Алексей Стира.

Никита Смирнов хоть и рядовой, но подсказывает ефрейторам из Белоруссии.  Поиском он занимался еще на «гражданке», а с 14 лет, когда пришла пора служить, сам попросился в 90-ый батальон. Здесь, под Ленинградом, воевал его прадед, и он вернулся домой, в отличие от тех, кто остался в этой земле.

«Все одинаково выполняют, все делают одну работу с одной и той же целью - вернуть дедов, прадедов домой, тех, кто не вернулся с войны. Восстановить их имена постараться», - объяснил Никита.

За голенищем сапога одного из погибших бойцов удалось найти ложку. На черенке различима буква «Х», вторая пока плохо читается.  По этим инициалам постараются установить имя ее владельца. Рядом обнаружили останки командира Красной Армии, с ними офицерская портупея, партбилет и кошелек с истлевшей фотографией - возможно, невесты или жены, так и не дождавшейся своего любимого.

Здесь же была найдена каска. Можно сразу определить, что она советская, так называемая «халкинголка» образца 1936 года, легко узнать ее по гребню наверху и по красной звезде.

Это место нашли, изучая немецкие аэрофотоснимки. На них отмечен наш укрепрайон на Колпинском рубеже - ломаные линии окопов, черным обведен опорный пункт Красной Армии.

В 1941-ом враг пытался отсюда зайти в Ленинград, но части 55-ой Армии и ополченцы Ижорского батальона героически сдержали натиск и отстояли Колпино. Вероятно, погибших бойцов и командиров хоронили в воронках прямо у передовой.

В этом раскопе уже найдены останки 10 человек. Российские и белорусские военнослужащие поднимут всех, чтобы перезахоронить на воинском мемориале. Здесь, в одних окопах, воевали уроженцы всех республик Союза. Теперь, по традиции поискового батальона, рядом с местом, где найдены погибшие за одну общую Родину, установлена красная звезда.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.

Ранее на месте фашистского концлагеря в Ленинградской области обнаружили братскую могилу. В ней может быть захоронено около двух тысяч жертв, среди которых много детей.

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