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Небензя заявил, что Россия не намерена отказываться от своего права вето в Совбезе ООН

Марина Крижановская
04:35 12.09.2023
Постпред РФ пожелал авторам резолюций работать, как и положено.
Небензя заявил, что Россия не намерена отказываться от своего права вето в Совбезе ООН
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress
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Россия продолжит применять свое право вето для принятия сбалансированных и ответственных решений в Совбезе ООН.

Данное заявление сделал Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, которое было организовано с целью обсудить право вето России в контексте голосования по Мали. Также Небензя выразил мнение, что авторы резолюций будут как положено работать.

«Кроме того, рассчитываем, что в дальнейшем авторы резолюций, вместо того, чтобы провоцировать ненужную конфронтацию в Совете Безопасности, будут работать, как и положено, над поиском компромиссных договоренностей, тем более когда они легко достижимы», - заявил постпред РФ при ООН.

В конце августа РФ проголосовала против продления санкционного режима в отношении Мали. Они прекратили свое действие после наложения вето на их пролонгацию. Проект предложили Франция и ОАЭ.

Тогда, 31 августа, Небензя заявил, что эксперты санкционного комитета СБ ООН по Мали больше не нужны. Он выразил мнение, что с учетом мнения и официального обращения Бамако об упразднении режима санкций, принятие Советом Безопасности ООН документа «стало бы контрпродуктивным не только для обеспечения режима санкций, но и для внутрималийского мирного процесса».

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