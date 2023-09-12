США одобрили поставку Польше систем ПВО и ПРО

Сумма сделки продажи интегрированной системы боевого командования ПВО и ПРО и сопутствующего оборудования составила четыре миллиарда долларов.

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Госдеп США одобрил вероятную поставку Польше системы управления противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Сумма сделки составила четыре миллиарда долларов. Об этом проинформировало ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

«Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже», - приводит агентство заявление.

В ведомстве заверили, что данные поставки не навредят боеготовности самих США и не изменят базовый военный баланс в Восточной Европе. Отмечено, что в Польшу будут направлены 40 представителей правительства США и 45 сотрудников подрядчика для техподдержки, логистики и необходимого обучения персонала. Главным подрядчиком обозначена компания Northrop Grumman.

Немногим ранее сообщалось, что киевские власти ждут решения властей США по поставке ракет ATACMS к началу Генассамблеи ООН. Вероятнее всего это произойдет после прибытия Владимира Зеленского в Нью-Йорк.