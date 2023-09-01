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Спецпредставитель РФ в ООН заявил, что Запад навязывает «пустой документ» об информбезопасности

Елизавета Егорова
23:58 01.09.2023
Новая конвенция об информационной безопасности, которая обсуждалась в ООН, не привносит ничего нового в решение проблем, связанных с преступностью в этой сфере, заявил Люкманов.
Спецпредставитель РФ в ООН заявил, что Запад навязывает «пустой документ» об информбезопасности
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Западные страны, обсуждая в ООН текст универсальной конвенции об информационной безопасности, предлагают «пустой документ», который по факту не привносит новых решений в борьбе с преступностью в этой сфере. Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов.

«Ни по части криминализации, ни по части оперативной деятельности, включая, например, предупреждение и пресечение ИКТ-преступлений», - сказал Люкманов по видеосвязи на закрытии шестой сессии спецкомитета ООН.

По мнению спецпредставителя, итоговый документ играет на пользу именно тем странам, кто изначально был против создания спецкомитета.

Ранее президент России Владимир Путин обсуждал вопросы информационной безопасности с Советом безопасности РФ. Совещание прошло 11 августа. На нем присутствовали председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Президент отметил важность этих вопросов в современных условиях.

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