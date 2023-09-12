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Военные хирурги показали современное оснащение полевого госпиталя в зоне СВО

Анатолий Бородкин
Анастасия Бобылева
13:23 12.09.2023
В этом госпитале - самое современное оборудование и большой запас медикаментов, что позволяет ускорить реабилитацию раненых бойцов, поступающих сюда.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В полевом госпитале в зоне СВО медики каждый день спасают российских бойцов. Один из военнослужащих рассказал, что был ранен в результате прилета вражеского беспилотника.

Он попросил не показывать его лицо. Не хочет, чтобы родные раньше времени узнали о ранении. Но он уже улыбается. Состояние стабилизировали военврачи на первом этапе эвакуации - медицинском пункте на переднем крае. Сейчас - реабилитация в полевом госпитале, одном из самых крупных медицинских центров западной группировки.

Евгений, сердечно-сосудистый хирург, демонстрирует нам высокотехнологичное оборудование, которым укомплектован госпиталь. Если переводить с медицинского на обывательский, принцип действия прибора прост: без полостной операции в артерию вводят микротампон, который доставляется к повреждению. Кровотечение остановлено.

А это - еще одна операционная. Ее оснащение, подчеркивают военные хирурги, не уступает крупнейшим российским и зарубежным медицинским центрам. Прикроватные мониторы, аппарат для проведения наркоза экстра-класса, устройства, имеющие функцию электроножа, операционный стол последнего поколения.

Экскурсию для нас военный хирург Виталий Витальевич продолжает на складе медикаментов. Снабжение налажено так, что препаратов различного назначения, расходных материалов - бинтов, повязок, жгутов, многого другого - хватит даже в критической ситуации, если госпиталь будет переполнен, продолжает военврач.

В день же нашего приезда, несмотря на новое поступление с передка наших раненых ребят, загруженность госпиталя оценивалась как ниже среднего. Это объясняется прежде всего обстановкой на линии боевого соприкосновения.

Подробнее о работе госпиталя смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Анатолия Бородкина.

Ранее российские военные медики достали из бедра раненого бойца неразорвавшийся 30-мм снаряд. Во время операции врачи были в средствах бронезащиты и под наблюдением саперов.

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