Военные медики достали из бедра раненого бойца неразорвавшийся 30-мм снаряд

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало уникальные кадры операции, проведенной военными медиками Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне проведения специальной военной операции. Специалисты извлекли из бедра раненого военнослужащего, которого эвакуировали с передовой южного фланга Артемовского направления, неразорвавшийся 30-миллиметровый снаряда от автоматической пушки, боеприпас чудом не детонировал.

Для проведения такой опасной операции врачам пришлось работать в средствах бронезащиты и под наблюдением саперов. Перед тем, как доставить пациента в отделение хирургии, весь этаж был эвакуирован. Пострадавший боец находился в сознании и был накрыт бронежилетами.

Хирурги исследовали место ранения в 3D-проекции, что позволило точнее изучить характер повреждения мягких тканей и расположение снаряда. Операция по извлечению боеприпаса из тела десантника длилась около часа. По словам военных врачей, жизни десантника больше ничего не угрожает.

«Пациенту повезло. Не знаю, такие случаи - один на миллион. Очень редкий случай, такое очень редко бывает, чтобы целый снаряд неразорвавшийся оказался в теле человека, не сдетонировав, то есть пациент - везунчик. Он сейчас довольно стабильный, эвакуирован в Ростов, по состоянию у него все хорошо», - рассказал старший ординатор хирургического отделения Алексей.

Из-за повышенной сложности и большого риска в мире насчитываются единицы успешно проведенных операций по извлечению застрявших в теле человека боеприпасов, но военные медики ВДВ, проявляя мужество и героизм, с риском для собственной жизни, успешно проводят крайне опасные операции и спасают жизнь раненым бойцам.

Ранее «Звезда» рассказала, как спасение жизней бойцов в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского, где ежегодно возвращают к нормальной жизни более 80 тысяч пациентов, двигает медицинскую науку. Врачи проводят только сложных операций более 25 тысяч в год, а вместе с обычными, как говорят хирурги, «рутинными», почти в два раза больше.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.