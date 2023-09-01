С 1 сентября действует новый перечень требований к исправности автомобиля

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Новый перечень требований к исправности автомобиля составлен и действует с сегодняшнего дня. В нем детально описаны требования к техническому состоянию автомобиля, нарушение которых может повлечь за собой минимум штраф, максимум запрет на эксплуатацию машины, пока неисправность водитель не устранит.

«Речь идет о том что на лобовом стекле разрешается размещать только элементы конструкции стеклоочистителей, зеркала заднего вида, элементы отопителя» , - объяснил автоэксперт Дмитрий Попов.

И действительно в списке разрешенного нет видеорегистратора. Однако, как объяснили в МВД, это не значит, что гаджет размещать нельзя. Главное, чтобы он не закрывал обзор водителю. А штраф за нарушение обзорности были и раньше. Но домыслов об этом пункте в новом перечне возникло столько, что Министерству пришлось их опровергать.

«В части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом Перечне по сравнению с ранее применявшимся изменений не произошло. Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», - объяснил старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД России Антон Белан.

Однако вопросы к тому, как автоинспектор будет оценивать, закрывает не попавший в список разрешенных предмет обзор или нет, снова всплыли.

«Вопрос ограничивает ли он обзорность он субъективный, потому что водителю кажется, что она не ограничена, а инсектору может показаться, что ограничена», - сказал автоюрист Сергей Радько.

Обеспокоенность вызвало то, что заголовок нового перечня, куда вошла и тема видеорегистратора гласит о запрете эксплуатации автомобиля. Однако процедура запрета, как такового за это нарушение в документе не прописана. Штраф за такое нарушение, если инспектор сочтет обзор закрытым, - 500 рублей.

«Данное правонарушение подлежит только наказанию в виде штрафа. Оно не ограничит возможность использования ТС. Правонарушение надо устранить после штрафа», - рассказал автоюрист Станислав Лагойко.

По сути новый перечень требований к исправности - переписанный старый. Как сообщают в МВД, «для обычного автомобилиста в целом ничего не изменилось ни в части административной ответственности за нарушения, ни в части требований к автотранспорту». Цель его создания - привести пункты требований к единообразию с Техническим регламентом Таможенного союза. Но все-таки некоторые новые взыскания появились. Например за неисправную автоблокировочную тормозную систему. Сокращенно АБС. Если она предусмотрена в заводской комплектации.

Подробнее о новом перечне требований к исправности автомобиля смотрите в материале Владислава Кустова.