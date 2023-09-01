В стране и мире В стране и мире В стране и мире

С 1 сентября действует новый перечень требований к исправности автомобиля

Владислав Кустов
Игнат Далакян
23:04 01.09.2023
За нарушение требования к техническому состоянию автомобиля грозит штраф 500 рублей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Новый перечень требований к исправности автомобиля составлен и действует с сегодняшнего дня. В нем детально описаны требования к техническому состоянию автомобиля, нарушение которых может повлечь за собой минимум штраф, максимум запрет на эксплуатацию машины, пока неисправность водитель не устранит.

«Речь идет о том что на лобовом стекле разрешается размещать только элементы конструкции стеклоочистителей, зеркала заднего вида, элементы отопителя» , - объяснил автоэксперт Дмитрий Попов.

И действительно в списке разрешенного нет видеорегистратора. Однако, как объяснили в МВД, это не значит, что гаджет размещать нельзя. Главное, чтобы он не закрывал обзор водителю. А штраф за нарушение обзорности были и раньше. Но домыслов об этом пункте в новом перечне возникло столько, что Министерству пришлось их опровергать.

«В части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом Перечне по сравнению с ранее применявшимся изменений не произошло. Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», - объяснил старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД России Антон Белан.

Однако вопросы к тому, как автоинспектор будет оценивать, закрывает не попавший в список разрешенных предмет обзор или нет, снова всплыли.

«Вопрос ограничивает ли он обзорность он субъективный, потому что водителю кажется, что она не ограничена, а инсектору может показаться, что ограничена», - сказал автоюрист Сергей Радько.

Обеспокоенность вызвало то, что заголовок нового перечня, куда вошла и тема видеорегистратора гласит о запрете эксплуатации автомобиля. Однако процедура запрета, как такового за это нарушение в документе не прописана. Штраф за такое нарушение, если инспектор сочтет обзор закрытым, - 500 рублей.

«Данное правонарушение подлежит только наказанию в виде штрафа. Оно не ограничит возможность использования ТС. Правонарушение надо устранить после штрафа», - рассказал автоюрист Станислав Лагойко.

По сути новый перечень требований к исправности - переписанный старый. Как сообщают в МВД, «для обычного автомобилиста в целом ничего не изменилось ни в части административной ответственности за нарушения, ни в части требований к автотранспорту». Цель его создания - привести пункты требований к единообразию с Техническим регламентом Таможенного союза. Но все-таки некоторые новые взыскания появились. Например за неисправную автоблокировочную тормозную систему. Сокращенно АБС. Если она предусмотрена в заводской комплектации.

Подробнее о новом перечне требований к исправности автомобиля смотрите в материале Владислава Кустова.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:22 В стране и мире
Минюст РФ внес журналиста Муратова* и комика Белого* в список иноагентов
17:24 В стране и мире
Видео
Путин сообщил, что скоро у него будет встреча с Си Цзиньпином
16:51 В стране и мире
Видео
Путин рассказал школьникам про письма своего деда
16:15 В стране и мире
Видео
Шестилетняя девочка погибла при обстреле ВСУ Донецка
16:12 Армия
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Популярное
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.