Опубликованы фото Ким Чен Ына, выехавшего на спецпоезде в Россию

В поездке Ким Чен Ына будут сопровождать представители партии, правительства и силовых ведомств.

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Опубликованы фотографии выехавшего из КНДР Ким Чен Ына. Их показало ЦТАК.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР покинул Корейскую Народно-Демократическую Республику 10 сентября, отправившись на спецпоезде в Россию.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ына сопровождают партийные деятели, представители правительства и силовых ведомств. Они ему пожелали «благополучия и успехов в загранвизите».

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, желая жителям столицы и всему народу страны спокойствия и успехов в работе, послал им теплый привет. Спецпоезд с уважаемым товарищем Ким Чен Ыном отправился при горячих проводах руководящих кадров партии, правительства, силовых ведомств и масс», - проинформировало СМИ.

В Кремле 11 сентября сообщили, что Ким Чен Ын приедет в Россию в ближайшее время. Он прибудет в страну по приглашению президента Владимира Путина.