В стране и мире В Кремле сообщили, что Ким Чен Ын приедет в Россию в ближайшее время Алексей Курильченко Глава КНДР посетит Россию по приглашению Владимира Путина. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом», - следует из сообщения на сайте Кремля. Ранее, в июле, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу с рабочим визитом посетил Северную Корею. Встреча с Ким Чен Ыном сопровождалась масштабной праздничной программой. В ходе встречи Сергей Шойгу и глава КНДР обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности. Экспертное мнение и аналитика