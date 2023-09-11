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В Кремле сообщили, что Ким Чен Ын приедет в Россию в ближайшее время

Алексей Курильченко
14:09 11.09.2023
Глава КНДР посетит Россию по приглашению Владимира Путина.
В Кремле сообщили, что Ким Чен Ын приедет в Россию в ближайшее время
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом», - следует из сообщения на сайте Кремля.

Ранее, в июле, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу с рабочим визитом посетил Северную Корею. Встреча с Ким Чен Ыном сопровождалась масштабной праздничной программой. В ходе встречи Сергей Шойгу и глава КНДР обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

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