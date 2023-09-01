Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ посетил село Тургиново после посещения «Сенежа».

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Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил село Тургиново в Тверской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«После посещения "Сенежа" сегодня Владимир Путин принял решение туда (село Тургиново - Прим.ред.) заехать. Это достаточно недалеко», - цитирует РИА Новости Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что на днях будет предоставлена видеоинформация о посещении Владимира Путина родных мест для его рода.

Ранее глава государства провел открытый урок «Разговор о важном» в Солнечногорске, где ответил на вопросы отличившихся в учебе школьников. Он также на мероприятии раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ.