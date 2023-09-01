Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ

Российского лидера потрясла глубина отношений между его бабушкой и дедушкой.

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Президент России Владимир Путин раскрыл запавшие ему в душу последние слова своей бабушки, которые были описаны в письмах его дедушки.

«"Не плачь, не расстраивай меня". Вы представляете, какая глубина отношений?! Она умирает и переживает за него. Что он переживает, расстраивается и плачет», - рассказал Владимир Путин.

Российского лидера потрясла глубина отношений - настоящая любовь, как считает Путин, между дедушкой и бабушкой. Глава государства отметил, что именно внутренняя любовь, которая лежит в основе отношений в обществе, и называется нашими традиционными ценностями.

Ранее Владимир Путин рассказал на открытом уроке «Разговор о важном», который проходит в Солнечногорске, о письмах своего деда сыну на фронт. Глава государства признался, что в письмах содержится много удивительных для него вещей.