МО РФ показало, как расчеты «Мста-Б» бьют врага на Южно-Донецком направлении
Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов буксируемых гаубиц «Мста-Б» артиллерийского соединения 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа.
Военнослужащие прячут орудия в лесистой местности, а также накрывают маскировочной сетью. Расчеты бьют по противнику, который зачастую находится на значительном расстоянии. Орудия наводят по конкретным координатам. Камеры БПЛА помогают фиксировать стрельбу и фиксируют последствия попаданий.
В описании к видео сказано, что одними из главных задач артиллеристов ВВО сегодня являются недопущение прорыва противника, срыв ротации его подразделений, уничтожение техники и огневых точек. Немаловажным является также ведение контрбатарейной борьбы, в том числе с артиллерийскими установками, которые Киев получает от стран Запада.
Ранее Минобороны опубликовало видео беседы с украинским пленным, который рассказал, что бойцов теробороны без подготовки бросают на штурм из-за серьезных потерь в штурмовых отрядах.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.