Артиллеристы продолжают эффективно выполнять боевые задачи по уничтожению живой силы и бронетехники ВСУ на одном из участков данного направления.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов буксируемых гаубиц «Мста-Б» артиллерийского соединения 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Военнослужащие прячут орудия в лесистой местности, а также накрывают маскировочной сетью. Расчеты бьют по противнику, который зачастую находится на значительном расстоянии. Орудия наводят по конкретным координатам. Камеры БПЛА помогают фиксировать стрельбу и фиксируют последствия попаданий.

В описании к видео сказано, что одними из главных задач артиллеристов ВВО сегодня являются недопущение прорыва противника, срыв ротации его подразделений, уничтожение техники и огневых точек. Немаловажным является также ведение контрбатарейной борьбы, в том числе с артиллерийскими установками, которые Киев получает от стран Запада.

Ранее Минобороны опубликовало видео беседы с украинским пленным, который рассказал, что бойцов теробороны без подготовки бросают на штурм из-за серьезных потерь в штурмовых отрядах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.