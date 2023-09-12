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Минобороны США назвало Россию угрозой для своей киберстратегии

Марина Крижановская
23:49 12.09.2023
Отмечается, что якобы Россия продолжает совершенствовать возможности «шпионажа, влияния и осуществления атак».
Минобороны США назвало Россию угрозой для своей киберстратегии
© Фото: defense.gov
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Согласно американскому отчету за 2023 по киберстратегии, Россия остается острой угрозой для США.

«Россия остается острой угрозой для США в киберпространстве. Россия предприняла попытки оказать пагубное влияние против Соединенных Штатов, которые нацелены на манипулирование и подрыв доверия к выборам в США», - гласит опубликованная информация на странице 4.

Также о России говорится, что она якобы «нацелилась на критически важную инфраструктуру США и на инфраструктуру союзников и партнеров» и якобы продолжает совершенствовать «свои возможности шпионажа, влияния и осуществления атак». Вместе с тем отмечено, что во время проведения спецоперации российские военные и разведподразделения якобы использовали целый ряд кибертехнологий.

Министерство обороны США в данном отчете среди угроз первым указало Китай, затем Россию и Северную Корею, Иран и «насильственные экстремистские организации», транснациональные криминальные организации.

В апреле ФСБ РФ сообщало, что США и НАТО стоят за массированными кибератаками из Украины против России. Указано, что подразделения наступательных киберопераций стран Запада используют украинскую сетевую инфраструктуру, пытаясь представить ее как «автора» кибератак. Упоминалась группировка хакеров IT Army of Ukraine, которая совершила тысячи компьютерных атак на информационные ресурсы России.

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