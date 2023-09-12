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Глава пресс-службы Госдепа Миллер назвал Нагорный Карабах страной

Игнат Далакян
23:05 12.09.2023
Руководитель пресс-службы Госдепа Миллер отметил, что США продолжают работать над урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Глава пресс-службы Госдепа Миллер назвал Нагорный Карабах страной
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер назвал страной Нагорный Карабах.

Глава Госдепа сообщил, что за последние сутки по маршруту через Агдам в Нагорный Карабах проследовала одна партия гуманитарной помощи.

«…мы повторим свой призыв по этому конкретному вопросу о важности открытия обоих коридоров в страну», - цитирует ТАСС слова Миллера.

Он также добавил, что идет работа в долгосрочной перспективе над достижением между странами окончательного мирного соглашения.

Представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов не стал комментировать высказывания российского президента Владимира Путина на ВЭФ по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что Армения признала суверенитет Баку над Карабахом. По словам российского лидера, власти Армении это сделали еще в Пражском заявлении.

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