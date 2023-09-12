В стране и мире Путин заявил, что Армения признала суверенитет Баку над Карабахом Елизавета Егорова По словам российского президента, руководство Армении признало суверенитет Баку над Нагорным Карабахом еще в Пражском заявлении. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. «Но дело не только в результатах этого последнего конфликта. Дело еще в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом», - сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Путин подчеркнул, что это решение приняла не Россия - армянское руководство подтвердило суверенитет Карабаха в Пражском заявлении. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет содействовать мирному урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией. По его словам, РФ «кровно заинтересована» в поддержании стабильной ситуации на Южном Кавказе. Экспертное мнение и аналитика