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Путин заявил, что Армения признала суверенитет Баку над Карабахом

Елизавета Егорова
14:59 12.09.2023
По словам российского президента, руководство Армении признало суверенитет Баку над Нагорным Карабахом еще в Пражском заявлении.
Путин заявил, что Армения признала суверенитет Баку над Карабахом
© Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин заявил, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

«Но дело не только в результатах этого последнего конфликта. Дело еще в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом», - сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин подчеркнул, что это решение приняла не Россия - армянское руководство подтвердило суверенитет Карабаха в Пражском заявлении.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет содействовать мирному урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией. По его словам, РФ «кровно заинтересована» в поддержании стабильной ситуации на Южном Кавказе.

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