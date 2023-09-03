Хакасского министра транспорта арестовали за взятку

Чиновника взяли под стражу в Абакане.

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Высокопоставленный чиновник Республики Хакасия оказался под следствием и под стражей по делу о взяточничестве. Детали ареста республиканского министра транспорта сообщили в суде.

«Абаканский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу министра транспорта и дорожного хозяйства республики Василиади Дмитрия Пантелеевича», - заявили в объединенной пресс-службе судов Хакасии.

По решению суда подследственный взят под стражу на два месяца до 1 ноября 2023 года.

В суде также уточнили, что министру инкриминируют получение взятки в крупном размере.

Известно, что Василиади руководил транспортным ведомством с 2020 года, избирался депутатом Верховного совета Хакасии VI-го созыва от «Единой России».