Самолет Су-24 потерпел крушение во время учений в Волгоградской области
Самолет Су-24 упал в Волгоградской области в безлюдном месте, сообщило Минобороны.
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В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24, сообщило Министерство обороны России. Воздушное судно совершало плановый учебный полет.
Самолет упал в безлюдной местности, на борту не было боекомплекта. К месту ЧП уже отправили поисково-спасательные службы на нескольких вертолетах Ми-8.
В конце августа Су-24 уничтожил катер украинских националистов в акватории Черного моря. Российский самолет обнаружил боевиков восточнее острова Змеиный, а после ликвидировал не только катер, но и весь его экипаж.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.