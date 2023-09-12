Самолет Су-24 потерпел крушение во время учений в Волгоградской области

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В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24, сообщило Министерство обороны России. Воздушное судно совершало плановый учебный полет.

Самолет упал в безлюдной местности, на борту не было боекомплекта. К месту ЧП уже отправили поисково-спасательные службы на нескольких вертолетах Ми-8.

В конце августа Су-24 уничтожил катер украинских националистов в акватории Черного моря. Российский самолет обнаружил боевиков восточнее острова Змеиный, а после ликвидировал не только катер, но и весь его экипаж.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.