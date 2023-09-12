Власти Дании отказали во въезде в страну заместителю главы Минздрава РФ Салагаю

Российское представительство сообщило, что будет добиваться от властей Дании объяснений и извинений.

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Власти Дании отказали во въезде в страну заместителю министра здравоохранения России Олегу Салагаю. Он планировал принять участие в региональном совещании ВОЗ, который проходил в Копенгагене. Об этом говорится в опубликованном сообщении в Telegram-канале российского дипломатического представительства в Копенгагаене.

В сообщении указывается, что власти Дании беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании официальных представителей стран-участниц Всемирной организации здравоохранения, включая России.

Сообщается, что российское представительство будет добиваться от властей Дании объяснений и извинений по поводу произошедшего.

Ранее Дания сообщала о доставке первых десяти танков Leopard 1 на Украину. Издание AFP со ссылкой на датское оборонное ведомство сообщило, что еще больше этих боевых машин находятся в пути.