Байден открыл годовщину терактов 11 сентября с шутки о своем спортивном прошлом

Президент США заявил, что мог бы попасть в число лучших игроков в стране, если бы губернатор Аляски Данливи был бы перед ним.

© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Американский президент Джо Байден усмехнулся от своей собственной фразы, когда обратился к губернатору штата Аляска Майку Данливи. Байден в сослагательном наклонении сказал. что хотел бы, чтобы губернатор «играл в моем клубе». Также президент США провел параллель между ним и Данливи, отметив. что оба они из города Скрантон, штата Пенсильвания.

«Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», - приводит «360» слова Байдена.

Воспоминаниями о своем спортивном прошлом президент США начал мероприятия по случаю 22-летней годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

Ранее мы сообщали, что Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции во Вьетнаме. Он сказал, что «просто следует своему порядку» и «мне сказали, что будет пять вопросов», начав перебирать заранее заготовленные шпаргалки в бумажном виде, чтобы разобраться, кто еще из журналистов должен задать ему вопросы.