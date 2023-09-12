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Либертарианцы решили взять опеку над Байденом и Макконнеллом

Елизавета Егорова
21:09 12.09.2023
По мнению либертарианской партии США, политик, страдающий провалами в памяти, не может занимать высокий пост.
Либертарианцы решили взять опеку над Байденом и Макконнеллом
© Фото: Chris Kleponis - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Либертарианцы, члены третьей по величине партии Соединенных Штатов, пришли к выводу, что им необходимо взять опеку над президентом Джо Байденом и лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом.

«Мы намерены подать заявление об опекунстве над Байденом и Макконнеллом», - сообщило партия в своем официальном аккаунте в соцсети X.

Свое решение либертарианцы обусловили частыми оплошностями, оговорками и провалами в памяти политиков. По мнению партии, эти случаи вызывают настороженность и сомнения относительно того, может ли такой человек занимать высокий пост.

В конце августа 81-летний Макконнелл впал в ступор после вопроса журналистки о его переизбрании. Политик молчал полминуты, после чего ассистентка повторила вопрос ему на ухо, однако Макконнелл так и не смог ответить.

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