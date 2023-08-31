Лидер республиканцев Макконнелл впал в ступор после вопроса о переизбрании

Представитель главы республиканцев в сенате США заявил, что политику стало плохо на интервью, поэтому он не смог ответить на вопрос журналиста.

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В США произошла неловкая ситуация с 81-летним лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом. Во время интервью журналисты спросили политика о том, собирается ли он переизбраться на предстоящих в 2026 году выборах, после чего Макконнелл впал в ступор на 30 секунд.

Ассистентке, повторившей вопрос на ухо республиканцу, не удалось вывести его из неловкой ситуации. Позже, как сообщает 360, представитель политика заявил, что у того просто закружилась голова, но сейчас ему лучше.

Ранее президент США Джо Байден напугал слушателей Белого дома своим жутким шепотом. Он применил его во время обсуждения своей экономической политики. По мнению Байдена, его климатическое законодательство продемонстрировало успехи на фоне пожаров на Гавайях.