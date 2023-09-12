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Конгрессмен США Маккартни заявил о запуске процедуры импичмента Байдену

Игнат Далакян
19:36 12.09.2023
Конгрессмен Маккартни отметил, что собранные в ходе проводимого в отношении Байдена и его семьи расследования сведения говорят о масштабной коррупции.
Конгрессмен США Маккартни заявил о запуске процедуры импичмента Байдену
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Комитет нижней палаты американского конгресса запускает формальное расследование в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом сообщил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

«Сегодня я даю распоряжение комитету палаты начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена», - цитирует РИА Новости слова Маккарти.

По словам спикера нижней палаты Конгресса США, сведения, собранные в ходе проводимого в отношении Джо Байдена и его семьи расследования, говорят о масштабной коррупции, злоупотреблении положением для получения личной выгоды, а также препятствовании правосудию.

Ранее американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявлял, что настоящий американский президент не Джо Байден, а тот, кто управляет телесуфлером. Предприниматель поддерживает импичмент американского президента своими заявлениями.

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