Чубайс отказался комментировать слова Путина об итогах его работы в Роснано

Ранее Владимир Путин заявил, что деятельность Чубайса на посту главы Роснано с финансовой точки зрения «явно не удалась».

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Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс не стал комментировать слова российского президента Владимира Путина о том, что его деятельность во главе госкорпорации с финансовой точки зрения «явно не удалась».

«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», - цитирует ТАСС слова Чубайса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем Анатолий Чубайс «удрал» из Российской Федерации. Глава государства связал это с «большой» финансовой дырой в госкорпорации, где работал Чубайс, но не стал раскрывать детали.

Анатолий Чубайс возглавлял Роснано с 2008 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что с поста главы госкорпорации Чубайс уволился по собственному желанию.