Раненым участникам спецоперации вручили госнаграды в госпитале Вишневского
Генерал армии Юрий Балуевский поблагодарил военнослужащих за самоотверженность, проявленную при выполнении воинского долга.
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Генеральный инспектор Управления генеральных инспекторов МО РФ генерал армии Юрий Балуевский вручил госнаграды участникам спецоперации, которые проходят лечение после полученных в бою ранений. Церемония состоялась в военном клиническом госпитале имени Вишневского в Московской области.
«Спасибо вам за службу, за то, что вы делаете», - подчеркнул Юрий Балуевский.
В прошлом месяце на форуме «Армия-2023» представили передовые достижения российской военной медицины. Корреспондент Константин Исаев пообщался со специалистами о том, как им удалось вернуть в строй 97% раненых бойцов.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.