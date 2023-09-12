Армия спецоперация Раненым участникам спецоперации вручили госнаграды в госпитале Вишневского Генерал армии Юрий Балуевский поблагодарил военнослужащих за самоотверженность, проявленную при выполнении воинского долга. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Генеральный инспектор Управления генеральных инспекторов МО РФ генерал армии Юрий Балуевский вручил госнаграды участникам спецоперации, которые проходят лечение после полученных в бою ранений. Церемония состоялась в военном клиническом госпитале имени Вишневского в Московской области. «Спасибо вам за службу, за то, что вы делаете», - подчеркнул Юрий Балуевский. В прошлом месяце на форуме «Армия-2023» представили передовые достижения российской военной медицины. Корреспондент Константин Исаев пообщался со специалистами о том, как им удалось вернуть в строй 97% раненых бойцов. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика