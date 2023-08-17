Военврачи показали на «Армии-2023», как гиперзвуковые волны помогают заживлять раны и переломы

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Российские военврачи научились высушивать плазму крови и восстанавливать кости магнитным импульсом. Передовые достижения российской военной медицины представили на форуме «Армия-2023». Константин Исаев пообщался со специалистами о том, как им удалось вернуть в строй 97 процентов раненых бойцов.

Реальный бой - это неизбежные потери. Именно поэтому одна из важнейших составляющих форума «Армия-2023» - обмен врачей опытом. Причем наша военно-полевая хирургия еще со времен легендарного профессора Пирогова всегда была образцом, на который равнялись все страны мира. Вот и сегодня нашей стране действительно было чем удивить многочисленных гостей форума. В частности, абсолютно передовой системой не заморозки, а высушивания плазмы крови.

«Вот комплекс липоплазм для получения сухой плазмы. Можно носить с собой и осуществлять переливание плазмы в полевых условиях», - рассказал начальник «НМИЦ ВМТ им А.А. Вишневского» Минобороны России Александр Есипов.

При осмотре экспозиции наших военных медиков иногда казалось, что тут работают не люди, а волшебники. Например, МИГ-23 - «Магнитно-импульсный генератор» предназначен для заживления ранений и переломов.

Гиперзвуковые волны, как оказывается, могут применяться не только в высокоточных ракетных технологиях. Изучение физического принципа этого процесса заживления ран берет свое начало еще в 80-х годах прошлого века - это именно отечественная разработка, которая начинает применяться уже в достаточно большом масштабе.

«Никакой магии. Это физические принципы, ничего сверхсложного нет. Мы проводим работу с институтом имени Вишневского. Лечебный эффект в два-три раза ускоряется при заживлении костной ткани», - рассказал генеральный директор компании-производителя прибора МИГ-23 Сергей Васильев.

Работа наших врачей и на передовой, и в глубоком тылу - это прежде всего оперативность. Благодаря специалистам наших военных госпиталей имени Бурденко, Кирова, Вишневского, Санкт-Петербургской Военно-Медицинской академии имени Кирова, все кто нуждался в немедленной медицинской помощи не просто выходят из госпиталей здоровыми. Многие сразу рвутся в бой.

«Медики вне войны. Мы должны оказывать необходимую медицинскую помощь. При посещении министра обороны, он охарактеризовал, в каком состоянии находится военная медицина. Он сказал, что сейчас наши военные медики на самом высоком уровне развития. Что мы вернули в строй около 97 процентов раненых», - рассказал руководитель центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им А.А. Вишневского Александр Лищук.

Такие специалисты, как прославленный кардиохирург Александр Николаевич Лищук, конечно, цвет российской школы военных врачей. Но его ежедневная работа, как бы ни банально было это сравнение, только вершина айсберга. Только из медицинского центра имени Вишневского больше половины врачей уже побывали на передовых рубежах СВО. И благодаря их работе многие зарубежные делегации на форуме «Армия-2023» поражаются многочисленным уникальным операциям, зачастую проведенным прямо на передовой.

«Сформирована эффективная система медицинской эвакуации раненых в военно-медицинские организации. Хочу сказать, что впервые после окончания Великой Отечественной войны используется медицинская эвакуация железнодорожным транспортом, а также массовая санитарно-авиационная эвакуация в военно-медицинские организации тяжелых пациентов, средней тяжести. В основном, в центральные наши госпитали, где в дальнейшем оказывается специализированная высокотехнологичная помощь», - рассказал начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.

Как отмечают многие наши военные медики, на форуме все иностранные делегации интересуются российскими высокими медицинскими технологиями.