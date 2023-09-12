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Летчик Смирнов рассказал о «массе вопросов», возникших по инциденту с A320

Игнат Далакян
15:58 12.09.2023
Экс-замминистра СССР отметил, что нужно отдать должное командиру, посадившему самолет так, что никто не пострадал.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Официальный канал пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии»
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Бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов рассказал «Звезде», что комиссии по расследованию авиаинцидента с A320 придется решить «массу вопросов».

«Командир корабля принял решение уйти на запасной аэродром Новосибирска, хотя он уже подлетел к Омску, снизился до высоты 600 метров и практически визуально уже наблюдал аэропорт», - рассказал Смирнов.

По его словам, погода была отличная, тем не менее экипаж принял решение уйти на запасной аэродром из-за того, что у самолета отказала гидравлическая система.

«И, как он предполагает, поскольку она управляет тормозным устройством самолета, что будет значительно больше длина пробега из-за того, что тормоза будут не на 100 процентов работать, и поэтому не хватит взлетно-посадочной полосы (в Омске. - Прим. ред.)», - сказал Смирнов.

Эксперт отметил, что нужно отдать должное командиру, потому что он посадил самолет так, что никто не пострадал.

Напомним, что сегодня совершающий рейс Сочи - Омск самолет A320 совершил экстренную посадку в поле. Экипаж воздушного судна «Уральских авиалиний» из-за сбоя в гидравлической системе принял решение идти на аварийную посадку. В результате инцидента никто серьезно не пострадал - несколько пассажиров получили ушибы. Все люди были эвакуированы в пункт временного размещения и позже доставлены в Омск.

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