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Лавров заявил о готовности Москвы содействовать заключению мира между Ереваном и Баку

Ян Брацкий
17:36 25.07.2023
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия кровно заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Официальная Москва выступает за воплощение в жизнь трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на переговорах со своими коллегами из Баку и Еревана Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

«Мы за то, чтобы трехсторонние договоренности во всей своей полноте и взаимосвязи воплощались в жизнь. Россия кровно заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе и мы будем продолжать, с согласия сторон, наши усилия по стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе, по решению гуманитарных проблем, разблокированию экономических и транспортных связей, развитию контактов между людьми по линии гражданских обществ, политологов и парламентариев», - сказал Лавров.

Кроме того, глава российской дипломатии заверил своих коллег в том, что Москва готова оказывать сторонам всяческую помощь в согласовании мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, связанная с Нагорным Карабахом, развивается в сторону урегулирования. Вместе с тем, глава государства отметил достаточно большое количество сложностей при решении данного вопроса.

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