Песков сообщил, что Путин встретится с Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке

Пресс-секретарь уточнил, что пресс-конференций в рамках встречи не планируется.

© Фото: Mikhail Klimentyev Kremlin Pool Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин встретится с коллегой из КНДР Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Более точное место он называть не стал.

«Пока не говорим, где пройдет. На Дальнем Востоке», - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он также заявил, что состоится официальный обед от имени Путина. При этом пресс-конференций в рамках встречи не запланировано.

«На днях у президента Путина будут контакты с нашим гостем, с руководителем КНДР. Речь о переговорах двух делегаций, общение один на один», - уточнил Песков.

Ранее Ким Чен Ын выехал в Россию на спецпоезде. В сети были опубликованы фотографии корейского лидера.