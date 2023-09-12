Российские саперы обезвредили оставленные боевиками в Мариуполе боеприпасы

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Пыль столбом и груда камней - все, что остается от заброшенного дома. Российские военные саперы работают на окраине Мариуполя, откуда весной 2022 года украинские боевики отступали в промзону.

Металлический щуп буквально взрыхляет землю. Если он натыкается на препятствие, военнослужащие дообследуют портативным металлодетектором. Их работа монотонная и кропотливая, но не позволяет расслабляться. Противник, отступая, мог оставить сюрпризы специально для саперов.

«Работаем по двойкам, если чувствуешь усталость, лучше отойти. Это не только твоя безопасность, но и твоих товарищей», - рассказал сапер с позывным «Седой».

Военнослужащий уже осматривает здание. В руках он держит фонарик и стальной щуп. Металлоискатель в данном случае бесполезен, так как вокруг слишком много различного железа.

Если боеприпас чем-то прикрыт, то сдернуть - самый безопасный способ к нему подобраться. Делается это с помощью металлической кошки и длинной веревки. Если все в порядке, можно детальнее изучить находку. Судя по всему, в этом месте у националистов был схрон боеприпасов.

Обнаружив два реактивных снаряда, саперы приняли решение уничтожить их на месте, так как рядом нет никаких жилых построек и риски минимальны. Кадры взрыва попали на видео.

Немало опасных находок саперы делают и в промзоне одного из городских предприятий в 80 метрах от «Азовстали». Там проходила первая линия обороны националистов.

Один и найденных боеприпасов нельзя просто вывезти и уничтожить на полигоне, и боец с позывным «Опричник» объяснил почему.

«Снаряд, вышедший из канала ствола, находится на боевом взводе. Трогать его не рекомендуется, по какой причине он не разорвался, мы не стали выяснять. Проще уничтожить», - рассказал он.

Подробнее о работе российских саперов под Мариуполем смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кольцова.

Ранее саперы ЦВО обезвредили кассетный боеприпас, обнаруженный в огороде местного жителя. Такие находки - не редкость, в последнее время военнослужащие постоянно обнаруживают кассетные снаряды натовского производства на территории частных домовладений.