Минюст РФ включил писательницу Горалик* в список иноагентов
Министерство юстиции Российской Федерации пополнило список иностранных агентов еще 7-ю россиянами. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В реестр иностранных агентов включены писательница и журналист Линор Горалик* и еще шесть человек. Согласно сообщению Минюста РФ, она выступала против спецоперации, а также распространяла недостоверную информацию о принимаемых решениях органами публичной власти РФ и действиях ВС РФ.
Согласно сообщению ведомства, список иноагентов также пополнили: Владимир Довданов*, Андрей Илларионов*, Сарылгана Кондакова*, Сергей Кривенко*, Андрей Пионтковский* и Татьяна Сотникова*.
Ранее Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов журналиста «Дождя»** Михаила Козырева*. В заявлении ведомства говорилось, что журналист распространял материалы иноагентов и пропагандировал ЛГБТ-отношения.
*- физическое лицо или организация, выполняющие функции иностранного агента.
**- средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.