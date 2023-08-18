Минюст РФ включил писательницу Горалик* в список иноагентов

Минюст РФ отметил, что Линор Горалик* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и действиях Вооруженных сил России.

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Министерство юстиции Российской Федерации пополнило список иностранных агентов еще 7-ю россиянами. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В реестр иностранных агентов включены писательница и журналист Линор Горалик* и еще шесть человек. Согласно сообщению Минюста РФ, она выступала против спецоперации, а также распространяла недостоверную информацию о принимаемых решениях органами публичной власти РФ и действиях ВС РФ.

Согласно сообщению ведомства, список иноагентов также пополнили: Владимир Довданов*, Андрей Илларионов*, Сарылгана Кондакова*, Сергей Кривенко*, Андрей Пионтковский* и Татьяна Сотникова*.

Ранее Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов журналиста «Дождя»** Михаила Козырева*. В заявлении ведомства говорилось, что журналист распространял материалы иноагентов и пропагандировал ЛГБТ-отношения.

*- физическое лицо или организация, выполняющие функции иностранного агента.

**- средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.