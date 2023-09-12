Штурмовые отряды ВДВ зачистили опорные пункты ВСУ в зоне СВО

На видео - украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ обнародовало видео боевой работы штурмовых отрядов Ивановского соединения ВДВ по захвату и зачистке опорных пунктов ВСУ в зоне специальной военной операции.

Десантники получили боевую задачу и выдвинулись в указанный район, где ранее беспилотники обнаружили украинские взводные опорные пункты. Артиллерия отработала по позициям противника.

Военнослужащие ВСУ спрятались в окопах и оттуда отстреливались, однако на них с беспилотника был сброшен боеприпас ВОГ. В результате бойцы ВСУ получили ранения. Поняв, что дальнейшее сопротивление приведет к смерти, украинцы сложили оружие и сдались в плен.

В описании к видео говорится, что другие украинские военнослужащие отступают и погибают под огнем российских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.