Штурмовые отряды ВДВ зачистили опорные пункты ВСУ в зоне СВО
Министерство обороны РФ обнародовало видео боевой работы штурмовых отрядов Ивановского соединения ВДВ по захвату и зачистке опорных пунктов ВСУ в зоне специальной военной операции.
Десантники получили боевую задачу и выдвинулись в указанный район, где ранее беспилотники обнаружили украинские взводные опорные пункты. Артиллерия отработала по позициям противника.
Военнослужащие ВСУ спрятались в окопах и оттуда отстреливались, однако на них с беспилотника был сброшен боеприпас ВОГ. В результате бойцы ВСУ получили ранения. Поняв, что дальнейшее сопротивление приведет к смерти, украинцы сложили оружие и сдались в плен.
В описании к видео говорится, что другие украинские военнослужащие отступают и погибают под огнем российских войск.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.