Минобороны опубликовало видео удара дрона-камикадзе по БМП противника

На записи, предоставленной российским оборонным ведомством, зафиксирован момент попадания ударным беспилотным летательным аппаратом по цели.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало запись со средств объективного контроля, зафиксировавших эпизод боевого применения ударного беспилотника в зоне специальной военной операции.

На кадрах видно, как после атаки БПЛА загорается бронетехника, замаскированная среди деревьев. В описании к видео сказано, что в результате удара была уничтожена БМП противника.

Накануне корреспондент Павел Кольцов в сюжете «Звезды» показал, как российские артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу с противником. Бойцы ВС РФ умело применяют гаубицы «Мста-Б» против орудий западного производства, которые использует украинская сторона.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.