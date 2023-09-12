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Путин: за полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек

Андрей Аркадьев
12:09 12.09.2023
Ежедневно 1-1,5 тысячи человек приходят подписывать контракты с ВС РФ, подчеркнул глава государства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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За последние полгода контракт о службе в Вооруженных силах (ВС) РФ и добровольческих подразделениях подписали 270 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«За последние шесть-семь месяцев, добровольно подписывают, подписали уже контракт на службу в Вооруженных силах, добровольческих подразделениях 270 тысяч человек», - сказал он.

Глава государства напомнил, что в ходе частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек. Также президент назвал число людей, которые каждый день заключают контракты с ВС РФ. По его словам, речь идет о 1 000-1 500 человек.

Путин также заявил, что потери украинской стороны в живой силе в ходе так называемого контрнаступления превысили 71 тысячу человек.

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