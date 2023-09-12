Путин напомнил, что США назвали преступлением использование кассетных боеприпасов
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что США сами ранее называли использование кассетных боеприпасов преступлением.
«Совсем недавно администрация США считала, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление. Они публично об этом сказали. Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий», - сказал глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Также Путин напомнил, что западные страны передают украинской стороне снаряды с обедненным ураном. Президент подчеркнул, что такие боеприпасы наносят ущерб экологии.
Отметим, что бронебойные боеприпасы с сердечниками из обедненного урана передают Украине Великобританя и США. Такие снаряды подходят к британским танкам Challenger и американским Abrams.