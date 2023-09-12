В стране и мире спецоперация Путин напомнил, что США назвали преступлением использование кассетных боеприпасов Андрей Аркадьев Теперь Соединенные Штаты сами поставляют Украине такие боеприпасы, отметил глава государства. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин напомнил, что США сами ранее называли использование кассетных боеприпасов преступлением. «Совсем недавно администрация США считала, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление. Они публично об этом сказали. Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий», - сказал глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Также Путин напомнил, что западные страны передают украинской стороне снаряды с обедненным ураном. Президент подчеркнул, что такие боеприпасы наносят ущерб экологии. Отметим, что бронебойные боеприпасы с сердечниками из обедненного урана передают Украине Великобританя и США. Такие снаряды подходят к британским танкам Challenger и американским Abrams. Экспертное мнение и аналитика