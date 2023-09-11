«Мста-Б» одержала победу в дуэли со 155-мм гаубицей в зоне СВО
Противник двигается по краю лесополосы, но замечен нашей разведкой. Прямое попадание осколочно-фугасного снаряда ставит на ротации ВСУ точку. После выстрела артиллеристы и съемочная группа «Звезды» идут в укрытие. Забайкальские артиллеристы ведут контрбатарейную работу.
«Они ведут обстрел по нашим товарищам где-то в другом месте. Засекаем, дают цель - отрабатываем», - рассказывает боец с позывным Старенький.
Гаубица «Мста-Б» как большая снайперская винтовка, как правило, один пристрелочный, второй в цель. Накануне у забайкальцев была дуэль со 155-миллиметровой гаубицей натовского производства.
«Вчера со 155-й нам прилетело. Мы выстрелили, потом ответка не долетела, мы выстрелили еще раз и отработали хорошо, поразили все», - поясняет старший наводчик с позывным Буддист.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении расчетами «Мста-Б» пехоты противника под Артемовском. При этом расчеты использовали современный комплекс «Орлан-30» с лазерным наведением.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.