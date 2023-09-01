Вице-премьер Чернышенко провел фиджитал-урок в рамках марафона «Поделись своим знанием»

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках марафона «Поделись своим знанием» Российского общества «Знание» провел фиджитал-урок для школьников и студентов в Лицее Иннополис в Татарстане.

Чернышенко рассказал слушателям о фиджитал спорте и его влияние на развитие личности за счет сочетания классического и киберспорта. Кроме того, российский вице-премьер отметил важность инноваций в современном мире.

По мнению Дмитрия Чернышенко, важную роль на сегодняшний день играет баланс цифры и физики.

«Принцип "фиджитал" как раз помогает в этом. Это не просто спортивные состязания, а новая философия жизни и личностного развития», - отметил заместитель председателя правительства.

Ранее российский вице-премьер заявлял, что нацпроект экономики данных поможет сформировать спрос на квантовые технологии. Согласно его словам, этот проект поможет разработчикам привлекать финансирование от крупных государственных корпораций и самого государства.