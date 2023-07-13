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Чернышенко: нацпроект экономики данных поможет сформировать спрос на квантовые технологии

Владимир Рубанов
20:31 13.07.2023
По словам вице-премьера РФ, он поможет разработчикам привлекать финансирование от крупных госкорпораций и государства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объяснил, что анонсированный президентом нацпроект экономики данных очень важен. Это поможет собрать в том числе существующие дорожные карты по кантовым технологиям и вычислениям в отдельный нацпроект.

Это является страховкой, которая гарантирует, что разработки будут продолжаться в отсутствие четко сформулированного спроса на квантовые технологии. Это важные разработки будущего, и для них важны технологические партнеры, заказчики. Поэтому нужно объединять финансирование от крупных госкорпораций и государства, сказал Чернышенко.

Президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий «Квантовый мир. Вычисления и связь» предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных.

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