Общественник Зарипова рассказала о плюсах и минусах «закона о такси»

Для работы таксистом необходимо зарегистрироваться на Госуслугах, получить статус «самозанятый» и подать документы на разрешение получить статус перевозчика.

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Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова рассказала в беседе со «Звездой», какие преимущества дает «закон о такси», а также о барьерах на пути к таксистам, которые хотят работать легально в качестве самозанятых.

«Когда мы говоримо новом законе, который сегодня вступает в силу, то появилась уникальная возможность работать физическим лицам на своих автомобилях. То есть, если раньше там человек, который имел свой автомобиль, не мог работать легально, до этого нужно было регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, либо где-то в таксопарке работать на трудовых отношениях, то сегодня такие люди получают возможность работать легально», - рассказывает Зарипова.

Эксперт объясняет, что для этого нужно зарегистрироваться на Госуслугах, получить статус «самозанятый» и подать документы на разрешение получить статус перевозчика.

Ирина Зарипова рассказала также о барьерах, которые могут возникнуть при желании таксистам работать на своих автомобилях.

«Самый основной барьер это все-таки страхование по ОСАГО. Потому что с одной стороны я вам рассказываю, что у нас вышли самозанятые, физические лица, которые получили возможность легально работать, с другой стороны есть требования к этим физическим лицам, как к транспортным компаниям, а именно наличия полиса легкового такси», - объясняет Зарипова.

Согласно ее словам, стоимость такого полиса может достигать от 40 до 60 тысяч рублей, а в Москве - 90-120 тысяч. Ирина Зарипова считает, что такая стоимость может остановить самозанятых, которые хотят работать легально.

«Ну, а второй барьер - это создание инфраструктуры. Потому что те же самозанятые должны проходить медицинские осмотры, технические осмотры», - рассказывает эксперт.

Специалист сообщила, что существует не так много пунктов медицинского осмотра , и трудно сказать, насколько готова инфраструктура к потоку самозанятых водителей.

Ранее Ирина Зарипова объясняла нам суть проекта ФСБ о получении данных пассажиров такси. На простых гражданах постановление не отразится, так как служба будет собирать данную информацию лишь в рамках расследования преступлений, объяснила эксперт.