Общественник Зарипова объяснила суть проекта ФСБ о получении данных пассажиров такси

На простых гражданах постановление не отразится, так как служба будет собирать данную информацию лишь в рамках расследование преступлений.

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Федеральная служба безопасности России предложила расширить перечень информации от агрегаторов такси, к которой ведомство сможет получить доступ во внесудебном порядке. Речь идет об электронном мониторинге, геолокации и данных о средствах платежа. Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова объяснила «Звезде» что означает данное предложение и как оно отразится на россиянах, пользующихся услугами перевозчиков.

«Я знаю, что некоторые люди боятся таких новостей, мол за ними будут следить. Но такая информация может использоваться для выявления преступлений, расследований», - рассказала Зарипова.

Председатель отметила, что ФСБ и раньше могла запросить подобную информацию у агрегаторов - постановление позволит лишь ускорить этот процесс. На простых гражданах это отразиться не должно, так как служба запрашивает подобную информацию лишь в ходе расследования какого-либо правонарушения.

«При расследовании всегда собирается информация - платежи, передвижения подозреваемого, на кого SIM-карта оформлена. Еще раз обращу внимание, что ФСБ и так может эти данные получать», - отметила Зарипова.

Ранее Министерство транспорта выступило с инициативой, согласно которой водители не смогут получать новые заказы после 12 часов работы в день, а также в случае, если они не завершили предыдущую поездку. Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян отметил, что данное предложение лишь закрепит данный запрет в формате федерального закона.