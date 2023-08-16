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Подросток обстрелял детский сад из окна своей квартиры в Уфе

Дарина Криц
00:52 16.08.2023
Правоохранители уже изъяли оружие. Им оказался пневматический пистолет отца юноши.
Подросток обстрелял детский сад из окна своей квартиры в Уфе
© Фото: Баранов Владимир, Globallook Press
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В Башкирии подросток обстрелял детский сад из окна своего дома. В ситуации уже разбирается местное МВД. Сообщается, что 15-летний парень взял пневматический пистолет своего отца.

Из окна своей квартиры в Уфе по улице Гагарина он начал стрелять по детскому саду. Оружие уже изъято, проводится проверка. Информацию приводит «360».

«Предварительно установлено, что к инциденту причастен 15-летний подросток, который без разрешения взял пневматический пистолет, принадлежащий отцу», - сообщило СМИ.

Ранее водитель в центре Москвы открыл стрельбу из пистолета после ДТП. Конфликт произошел на Моховой улице. Между водителями завязался словесный конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого и его автомобиль. Стрельба велась из пневматического пистолета.

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