Путин рассказал школьникам про письма своего деда
Президент России Владимир Путин хранит письма своего деда сыну на фронт и дорожит историей своей семьи. Семейные отношения стали одной из тем открытого урока «Разговор о важном», который провел сегодня глава государства.
Путин рассказал, что ему достались письма деда, простого крестьянина из деревни в Тверской области, которые он писал сыну на фронт. Путин признался, что в письмах есть много удивительных для него вещей.
Во-первых, и отец к сыну, и сын к отцу обращались на «вы».
«Какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа! Многие мои знакомые считают забавой крепкое словцо использовать, а в обычной простой деревне такая культура речи», - подчеркнул Путин.
Но еще больше его потрясла глубина отношений в его семье - настоящая любовь между дедушкой и бабушкой. Она умерла у деда на руках от фашистской пули и перед смертью просила мужа не плакать.
«"Не плачь, не расстраивай меня". Какая глубина отношений! Она умирает и переживает за него. Что он переживает, расстраивается и плачет. Какая любовь», - рассказал Путин.
Он также отметил, что именно такая любовь лежит в основе «нашего общества».