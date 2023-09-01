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Путин рассказал школьникам про письма своего деда

Ирина Елагина
16:51 01.09.2023
Владимир Путин рассказал, что был потрясен глубиной отношений в своей семье в годы Великой Отечественной войны.
© Видео: пресс-служба президента РФ © Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин хранит письма своего деда сыну на фронт и дорожит историей своей семьи. Семейные отношения стали одной из тем открытого урока «Разговор о важном», который провел сегодня глава государства.

Путин рассказал, что ему достались письма деда, простого крестьянина из деревни в Тверской области, которые он писал сыну на фронт. Путин признался, что в письмах есть много удивительных для него вещей.
Во-первых, и отец к сыну, и сын к отцу обращались на «вы».

«Какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа! Многие мои знакомые считают забавой крепкое словцо использовать, а в обычной простой деревне такая культура речи», - подчеркнул Путин.

Но еще больше его потрясла глубина отношений в его семье - настоящая любовь между дедушкой и бабушкой. Она умерла у деда на руках от фашистской пули и перед смертью просила мужа не плакать.

«"Не плачь, не расстраивай меня". Какая глубина отношений! Она умирает и переживает за него. Что он переживает, расстраивается и плачет. Какая любовь», - рассказал Путин.

Он также отметил, что именно такая любовь лежит в основе «нашего общества».

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