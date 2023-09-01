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Путин анонсировал семейный конкурс для поддержания традиционных ценностей

Ирина Елагина
18:06 01.09.2023
Конкурс стартует в России с 4 сентября.
© Видео: пресс-служба президента РФ © Фото: пресс-служба президента РФ
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В России запустили новый проект - семейный конкурс для поддержания традиционных ценностей. Президент России Владимир Путин объявил об этом во время «Разговора о важном» со школьниками.

Путин пояснил, что конкурс предусматривает участие в соревнованиях различных поколений семей с детьми и его цель показать историю и развитие семьи.

«Показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», - пояснил президент цели конкурса.

По словам Путина, заявки на участие в конкурсе семьи смогут подавать с 4 сентября, и выразил уверенность, что этот проект станет «самым интересным, широким и народным».

Ранее сообщалось, что сегодня на встрече с лучшими учениками страны Путин рассказал эпизод из своей семейной истории, о котором он узнал из сохранившихся писем его деда сыну на фронт во время Великой Отечественной войны.

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