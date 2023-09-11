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В подразделении по ВПР показали храм, живой уголок и баню для российских бойцов

07:30 11.09.2023
В комплексе, расположенном в одном из прифронтовых районов проведения СВО, бойцы могут помолиться в храме, сходить в баню, посмотреть фильмы, поиграть в спортивные игры.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ
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Замкомандира подразделения по военно-политической работе соединения ЦВО с позывным «Филин» показал организованный в полевых условиях комплекс, где российские военнослужащие могут отдохнуть после выполнения боевых задач. Видео из зоны СВО предоставили в Минобороны России.

«Военнослужащие приезжают сюда - моются, отдыхают. Они забывают про какие-то боевые действия. Они психологически отдыхают, и физически отдыхают. Людям, приезжающим с выполнения боевой задачи, не нужно топить печку. Они пришли сюда, закинули вещи, постирались, пришли в этот же район позвонили родственникам, помылись, поиграли в футбол, волейбол», - рассказал «Филин».

Комплекс для отдыха бойцов находится в одном из прифронтовых районов проведения спецоперации. ​Здесь военнослужащие могут помолиться в храме, сходить в русскую баню, поучаствовать в спортивных турнирах на игровой площадке, а также поиграть с кроликами «Донецк» и «Луганск», черепахами и филином в живом уголке.

Кроме того, в специальной комнате досуга военнослужащие смотрят военно-патриотический фильмы, читают книги, поют и играют на музыкальных инструментах.

Ранее танкист Курбанов рассказал, что за лето его подразделение подбило более 50 единиц техники ВСУ, а всего с начала проведения спецоперации свыше 200.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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