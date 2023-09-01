Украинские боевики обстреляли Донецк реактивными снарядами

Серия ударов наносилась по Киевскому району в промежутке с 13.00 до 13.30.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Киевские формирования обстреляли жилые кварталы Киевского района Донецка, предположительно, из реактивных систем залпового огня. Кадры последствий удара показал корреспондент «Звезды» Александр Федорчак.

«В промежутке с 13.00 до 13.30 боевики нанесли серию ударов по Киевскому району, снаряды прилетели во дворы многоквартирных домов», - рассказал он.

В результате ударов выбило стекла, а также разрушило перекрытия в нескольких квартирах.

Кроме того, несколько снарядов накрыли квадрат, где находилась торговая палатка с овощами. Пострадали продавщица и покупатели. Пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

На днях в одну из недостроенных многоэтажек в Донецке попала ракета американского производства HARM.