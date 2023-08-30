Последствия попадания ракеты HARM в многоэтажку в Донецке сняли на видео

После попадания американской HARM в многоэтажку в Донецке на нескольких этажах посрывало обшивку. Повсюду разбросаны обломки фасада и осколки от выбитых окон.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

После попадания ракеты американского производства HARM по недостроенного 18-этажного дома в Донецке у здания сильно разрушен фасад. Кадры с места событий прислал корреспондент «Звезды».

На многих этажах здания с внешней стороны торчит утеплитель. В комнатах и на балконах квартир почти всей многоэтажки разбиты окна. Вокруг здания обломки от фасада и осколки.

Ранее были опубликованы кадры попавшей в многоэтажку в Донецке американской ракеты HARM. Она пробила кирпичную стену.